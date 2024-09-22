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Серия без побед Рашида Рахимова в матчах с ЦСКА в РПЛ длится 18 лет, тренер никогда не выигрывал у армейцев

Серия без побед Рашида Рахимова в матчах с ЦСКА в РПЛ длится 18 лет
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Серия главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова без побед в матчах с ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги насчитывает уже 23 матча. Об этом сообщает Opta Sport.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

По информации источника, Рахимов никогда не обыгрывал армейцев в чемпионате России. Серия длится с 2006 года, когда он тренировал «Амкар».

Напомним, в матче 9-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Матч завершился со счётом 1:1.

Рахимов работает тренером с 2002 года. Помимо казанского «Рубина» он возглавлял австрийскую «Адмиру Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».

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