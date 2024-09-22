Серия без побед Рашида Рахимова в матчах с ЦСКА в РПЛ длится 18 лет

Серия главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова без побед в матчах с ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги насчитывает уже 23 матча. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, Рахимов никогда не обыгрывал армейцев в чемпионате России. Серия длится с 2006 года, когда он тренировал «Амкар».

Напомним, в матче 9-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Матч завершился со счётом 1:1.

Рахимов работает тренером с 2002 года. Помимо казанского «Рубина» он возглавлял австрийскую «Адмиру Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».

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