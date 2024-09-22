Серия без побед Рашида Рахимова в матчах с ЦСКА в РПЛ длится 18 лет
Поделиться
Серия главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова без побед в матчах с ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги насчитывает уже 23 матча. Об этом сообщает Opta Sport.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15' 1:1 Тесленко – 55'
По информации источника, Рахимов никогда не обыгрывал армейцев в чемпионате России. Серия длится с 2006 года, когда он тренировал «Амкар».
Напомним, в матче 9-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Матч завершился со счётом 1:1.
Рахимов работает тренером с 2002 года. Помимо казанского «Рубина» он возглавлял австрийскую «Адмиру Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 22 сентября 2024
-
04:24
-
04:16
-
04:05
-
04:02
-
03:41
-
03:34
-
03:26
-
03:19
-
03:15
-
03:02
-
02:59
-
00:53
-
00:49
-
00:44
-
00:40
-
00:31
-
00:29
-
00:23
-
00:18
-
00:13
-
00:12
- 21 сентября 2024
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:40
-
23:27
-
23:23
-
23:17
-
23:12
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:57
-
22:51
-
22:44