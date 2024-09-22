Черданцев: один гол в МЛС дал Миранчуку больше, чем все голы за «Аталанту» в еврокубках

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о голе российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в матче с «Интер Майами» (2:2). Гол Миранчука попал в популярный футбольный аккаунт «433».

«Один гол в МЛС дал Алексею, кажется, больше, чем все голы за «Аталанту» в еврокубках вместе взятые. Вот что значит, когда ты забиваешь в ворота команды Месси. Аккаунт «433» имеет почти 80 миллионов (!) подписчиков. Попал, конечно, очень удачно. Во всех смыслах», — написал Черданцев на личной странице в своём телеграм-канале.

Миранчук провёл на поле весь матч и забил дебютный гол в составе команды из США. Напомним, Миранчук выступал за «Аталанту» с 2020 по 2024 год.

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