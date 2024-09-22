Тренер ЦСКА Николич объяснил ничейный результат матча РПЛ с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре своей команды после ничейного результата в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Нужно быть аккуратным с оценкой игры сразу после завершения матча. У ЦСКА было очень много острых и опасных моментов во втором тайме. Может быть, их было даже больше, чем в первом тайме, где у нас был полный контроль мяча. Во втором тайме поле совсем разбилось, пошли длинные передачи и верховая борьба, поэтому «Рубину» удавалось создавать свои моменты. Но самый опасный момент в матче был у Облякова, который вышел один на один с вратарем. У ЦСКА было преимущество во всём, кроме счета. Мы недовольны результатом. Пропустили гол со стандарта, надо поработать над этим.

Было много борьбы, но не надо жаловаться на это. И в такой футбол возможно играть, у нас было много моментов. Видно, что команда немного устала, ведь это была третья игра для нас за четыре дня», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

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