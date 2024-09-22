Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нью-Йорк Ред Буллз — Атланта Юнайтед: Алексей Миранчук сравнял счёт в матче МЛС

Алексей Миранчук забил второй гол за «Атланту Юнайтед» в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС
Комментарии

В эти минуты в Хэррисоне (США) на стадионе «Ред Булл Арена» проходит в МЛС проходит матч между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атлантой Юнайтед». На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:1 в пользу хозяев.

США — Major League Soccer . МЛС
22 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
2-й тайм
1 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Ванзер – 31'     1:1 Миранчук – 45+3'    

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом с пенальти, сравняв счёт в матче в компенсированное к первому тайму время.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Материалы по теме
«Бомбический удар». В США соревнуются в восхищении Миранчуком
«Бомбический удар». В США соревнуются в восхищении Миранчуком

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android