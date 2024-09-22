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Результаты матчей чемпионата Испании 21 сентября

Результаты матчей чемпионата Испании 21 сентября
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21 сентября завершились матчи шестого тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей Ла Лиги 21 сентября.

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад» — 0:0

«Осасуна» — «Лас-Пальмас» — 2:1

«Валенсия» — «Жирона» — 2:0

«Реал» — «Эспаньол» — 4:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Барселона», набрав 15 очков. На втором месте находится «Реал» (14). Замыкает тройку лидеров «Атлетико» (11).

Победителем прошлого сезона чемпионата Испании стал «Реал». На втором месте финишировала «Барселона». Замкнула тройку «Жирона».

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