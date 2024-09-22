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Сергей Семак ответил на вопрос, почему не стал менять Александра Соболева в перерыве игры с «Факелом» в РПЛ

Семак ответил на вопрос, почему не стал менять Соболева в перерыве игры с «Факелом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, почему не заменил в перерыве матча девятого тура чемпионата России с «Факелом» (3:1) нападающего клуба Александра Соболева.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

— Не было желания убрать на всякий случай Александра Соболева, который получил жёлтую карточку?
— Думали об этом, но многое нужно было менять. Если менять Сашу, то нужно выпускать игрока с российским паспортом на его позицию. Значит, нужно было поменять схему. Например, Андрей Мостовой, который более вольготно чувствует себя на пространстве, а игра была практически весь матч в штрафной площади соперника. Пространства там было очень мало, чтобы ему реализовать сильные качества и скорости, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев в матче с «Факелом» вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте.

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