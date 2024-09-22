Семак оценил игру Соболева после матча с «Факелом» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем клуба Александре Соболеве после матча девятого тура чемпионата России с «Факелом» (3:1).

«Как оценю игру Соболева? Я думаю, что неплохо. Но могут играть лучше все абсолютно. Если говорить о Соболеве, то я уже говорил, что мы даём ему как можно больше игровой практики для того, чтобы он почувствовал игровой тонус, набрал игровой ритм, которого ему не хватает», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Соболев в матче с «Факелом» вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте.

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