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Семак оценил игру Соболева после матча с «Факелом» в РПЛ

Семак оценил игру Соболева после матча с «Факелом» в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем клуба Александре Соболеве после матча девятого тура чемпионата России с «Факелом» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Как оценю игру Соболева? Я думаю, что неплохо. Но могут играть лучше все абсолютно. Если говорить о Соболеве, то я уже говорил, что мы даём ему как можно больше игровой практики для того, чтобы он почувствовал игровой тонус, набрал игровой ритм, которого ему не хватает», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Соболев в матче с «Факелом» вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте.

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