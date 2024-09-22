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«Дзюба не дубовенький, ему надо аплодировать». Колыванов — об игре Артёма за «Акрон»

«Дзюба не дубовенький, ему надо аплодировать». Колыванов — об игре Артёма за «Акрон»
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался об игре новичка тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Напомним, в игре 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:5) форвард отметился голевой передачей.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 88'    

— Дзюба не тормозит «Акрон»? Он ещё прибавит физически?
— Играя на позиции центрального нападающего, ты не можешь тормозить игру. Ты можешь сыграть в одно или два касания… Понятно, что в скорости он где‑то потерял, но есть стандарты, на которых он может побороться. Вот как он сегодня принял мяч: на паузе показал, что будет бить, и отдал шикарную голевую передачу. Здесь нужно только поаплодировать.

Мне Дзюба всегда нравился. Кто‑то говорит, что он дубовенький, но он не такой. Согласитесь, что когда футболист в 35–36 лет в хорошей физической форме, подтянутый и стройный… Вы видели Руни сейчас? Какой он сейчас, и какой Криштиану Роналду, хотя они одного года рождения. Я могу только поаплодировать таким ребятам, — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний футболист провёл за «Акрон» два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт Дзюбы с клубом из Тольятти рассчитан до конца нынешнего сезона.

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