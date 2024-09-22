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Нью-Йорк Ред Буллз — Атланта Юнайтед, результат матча 22 сентября 2024, счёт 2:2, МЛС

Гол Алексея Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС
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Завершился матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра проходила в Хэррисоне (США) на стадионе «Ред Булл Арена». Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
22 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Окончен
2 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Ванзер – 31'     1:1 Миранчук – 45+3'     1:2 Москера – 90+2'     2:2 Алвес де Паула – 90+7'    

На 31-й минуте счёт в матче открыл бельгийский нападающий хозяев Данте Ванзер. Ассистировал ему американский защитник Джон Толкин. В компенсированное к первому тайму время российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился голом с пенальти, сравняв счёт в матче. На 90+2-й минуте колумбийский форвард Эдвин Москера с передачи Педру Амадора забил вывел гостей вперёд, однако через пять минут бразильский нападающий «Ред Буллз» Элиас Маноэль Алвес де Паула сравнял счёт и установил окончательный результат.

Отметим, на 86-й минуте бразилец Элиас Маноэль Алвес де Паула не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Атланта» набрала 33 очков в 30 матчах и занимает 12-е место Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» идёт четвёртым с 44 очками. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с командой «Филадельфия Юнион». «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, сыграет дома с «Нью-Йорк Сити».

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