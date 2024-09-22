Гол Алексея Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС

Завершился матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра проходила в Хэррисоне (США) на стадионе «Ред Булл Арена». Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2.

На 31-й минуте счёт в матче открыл бельгийский нападающий хозяев Данте Ванзер. Ассистировал ему американский защитник Джон Толкин. В компенсированное к первому тайму время российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился голом с пенальти, сравняв счёт в матче. На 90+2-й минуте колумбийский форвард Эдвин Москера с передачи Педру Амадора забил вывел гостей вперёд, однако через пять минут бразильский нападающий «Ред Буллз» Элиас Маноэль Алвес де Паула сравнял счёт и установил окончательный результат.

Отметим, на 86-й минуте бразилец Элиас Маноэль Алвес де Паула не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Атланта» набрала 33 очков в 30 матчах и занимает 12-е место Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» идёт четвёртым с 44 очками. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с командой «Филадельфия Юнион». «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, сыграет дома с «Нью-Йорк Сити».

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