Ренато Гойкович: не получил ни одного предложения из России, меня это удивило

Боснийский защитник «Маккаби Петах-Тиквы» Ренато Гойкович высказался об уходе из чемпионата России.

«Честно, не получил ни одного предложения. Может, и велись какие-то разговоры, но ничего конкретного. Да, если честно меня это удивило. Я ожидал как минимум пару предложений из России, пусть даже не от топ-команд, но от клубов которые чуть ниже в турнирной таблице. Но вообще ничего не было. Возможно, это связано с тем, что за последние полгода я сыграл только 3 матча. Хотелось продолжить в России. Мне всё нравилось в России. Хотел остаться в Премьер-Лиге, но не получилось», — приводит слоа Гойковича «РБ Спорт».

В России Ренато Гойкович выступал за «Оренбург» с 2020 по 2024 год. За это время он провёл за клуб 99 матчей, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.