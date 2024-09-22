Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии у «Реала» голов в первых таймах

Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии у «Реала» голов в первых таймах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался малом количестве забитых голов в первых таймах матчей в этом сезоне. Напомним, в матче 6-го тура испанской Ла Лиги «сливочные» обыграли «Эспаньол» со счётом 4:1, забив все четыре мяча во втором тайме.

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54'     1:1 Карвахаль – 58'     2:1 Родриго – 75'     3:1 Винисиус Жуниор – 78'     4:1 Мбаппе – 90'    

«Я говорил с игроками об отсутствии забитых голов в первых таймах. Мы исправим это», — приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, «сливочные» забили 18 голов во всех турнирах за восемь матчей сезона. 17 голов были забиты во вторых таймах и лишь один мяч попал в сетку ворот соперника в первой половине игры.

После шести туров Ла Лиги в активе «Реала» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с семью очками идёт 13-м.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Эспаньол» в матче 6-го тура Ла Лиги

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android