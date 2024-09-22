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Матвей Сафонов – после дебюта за «ПСЖ» в Лиге 1: мне нужно ещё поработать

Матвей Сафонов – после дебюта за «ПСЖ» в Лиге 1: мне нужно ещё поработать
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о ничьей в матче пятого тура чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1).

Франция — Лига 1 . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Накамура – 9'     1:1 Дембеле – 68'    

«Это был интересный матч. Я очень доволен, потому что нам удалось вернуться в игру. Очень важно продолжать не проигрывать. Мы продолжаем в том же духе, это наш путь. Мы всегда хотим выиграть всё, но иногда это бывает сложнее, потому что наш соперник играл хорошо. Мы допустили ошибки, и соперник ими воспользовался. Над этими маленькими ошибками нужно работать.

Я очень рад оказаться в «ПСЖ», но мне нужно ещё поработать. Иногда моя команда нуждается во мне, и я буду готов выполнять свою работу. Приезжая сюда, я понимал, что Доннарумма – номер один, и я здесь, чтобы работать и появляться на тренировках и в команде, когда я им нужен. Я буду готов, когда я им понадоблюсь», — приводит слова Сафонова L'Equipe.

В этой встрече Сафонов дебютировал в Лиге 1, выйдя в стартовом составе.

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