«Мы найдём много негатива». Рахимов – о результате матча «Рубина» с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:1) в девятом туре чемпионата России.

«Я сказал ребятам, что такие матчи разворачивают, когда проявляете характер, желание, когда бьетесь. Это нужно взять за основу. Я поблагодарил команду за второй тайм, не за первый. В той ситуации, в которой мы находились в первом тайме, наверное, никто не верил, что мы можем взять очки. За это команде я благодарен. Конечно, когда прерывается серия из поражений, это позитивный момент, но мы найдём много негатива. Нужно его анализировать, чтобы улучшать свою игру», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» прервал серию из двух поражений подряд в чемпионате России. На данный момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. ЦСКА, в свою очередь, занимает шестое место, записав в свой актив 14 очков.

В следующем туре «Рубин» встретится с «Факелом», а ЦСКА проведёт матч с «Ахматом».

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