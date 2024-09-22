«Дженоа» сделал заявление о серьёзной травме Руслана Малиновского

Итальянский «Дженоа» предоставил информацию о состоянии здоровья полузащитника команды Руслана Малиновского, получившего травму в матче 5-го тура Серии А с «Венецией» (0:2). Напомним, что украинец был заменен на 50-й минуте игры.

Клуб сообщил, что у Малиновского травма правой лодыжки – вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Сегодня, 22 сентября, 31-летнему хавбеку сделают операцию.

В текущем сезоне Руслан провёл пять матчей за «Дженоа», не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне в его активе четыре гола и ассист в 28 матчах за клуб. Ранее он выступал за «Марсель», «Аталанту», «Генк» и «Зарю».

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