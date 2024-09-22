Семак объяснил, почему оставил Клаудиньо в запасе на матч «Зенита» с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, почему оставил атакующего полузащитника Клаудиньо в запасе на матч 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

— Клаудиньо сегодня остался в запасе, вышел только на замену. Это по состоянию его здоровья или так и было задумано по тактической схеме?

— Я говорил на предматчевом интервью, что Клаудиньо только вчера присоединился к команде, у него было микроповреждение. Поэтому мы понимали, что 90 минут ему сложно будет сыграть, и планировали выпустить его во втором тайме на 30 минут или 45. Выпустили на 45, он молодец, хорошо сегодня сыграл, как раз добавил нам того, чего не хватало: переход от обороны, чуть ускорил контроль — больше проникающих передач стало, разворотов благодаря его действиям и правильной позиции. Поэтому думаю, он хорошо вышел, — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

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