УЕФА назвал самого быстрого футболиста Лиги чемпионов-2023/2024

Вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми стал самым быстрым игроком прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

В техническом отчёте от УЕФА, опубликованном на сайте организации, отмечается, что 22-летний немецкий футболист показал лучшую скорость в том сезоне.

В финальном матче турнира против «Реала» Адейеми разогнался до 37,8 км/ч. Вторым самым быстрым футболистом стал защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш – его показатель 37,2 км/ч.

Замкнул главную тройку бывший форвард парижского клуба, а ныне игрок «Реала» Киллиан Мбаппе – 36,1 км/ч.

В этом сезоне Адееми сыграл в 5 матчах за немецкий клуб, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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