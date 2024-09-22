Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА назвал самого быстрого футболиста Лиги чемпионов-2023/2024

УЕФА назвал самого быстрого футболиста Лиги чемпионов-2023/2024
Комментарии

Вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми стал самым быстрым игроком прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

В техническом отчёте от УЕФА, опубликованном на сайте организации, отмечается, что 22-летний немецкий футболист показал лучшую скорость в том сезоне.

В финальном матче турнира против «Реала» Адейеми разогнался до 37,8 км/ч. Вторым самым быстрым футболистом стал защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш – его показатель 37,2 км/ч.

Замкнул главную тройку бывший форвард парижского клуба, а ныне игрок «Реала» Киллиан Мбаппе – 36,1 км/ч.

В этом сезоне Адееми сыграл в 5 матчах за немецкий клуб, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки

Материалы по теме
Видео
Видеообзор разгромной победы дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android