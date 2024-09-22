Анчелотти отреагировал на вопрос о его несправедливом отношении к Эндрику

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на фразу журналиста о том, что он несправедлив относительно предоставляемого игрового времени молодому таланту клуба Эндрику, который якобы мало играет.

«Я не несправедлив к Эндрику. Есть Мбаппе, Родриго и Винисиус. Ему нужно быть терпеливым. Спокойствие и терпение. Он очень хороший футболист», — приводит слова тренера известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, в матче 6-го тура испанской Ла Лиги «сливочные» обыграли «Эспаньол» со счётом 4:1, забив все четыре мяча во втором тайме. Эндрик появился на поле на 84-й минуте матча и заработал пенальти, который реализовал Мбаппе. В активе бразильца два гола за «Реал» в текущем сезоне.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»