Боснийский журналист раскрыл детали разговора с другом Пьянича о трансфере в ЦСКА

Журналист из Боснии и Герцеговины Эмир Делич прокомментировал слухи о переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Я говорил с другом Пьянича, который также является агентом, и он сказал мне, что переговоры с ЦСКА находятся на завершающей стадии. Они надеются, что смогут прийти к соглашению и подписать контракт на следующей неделе. Марко Николич одобрил трансфер. Самое главное, что тренер хочет его. Из того, что я понял: трансфер близок и он может завершиться в ближайшие несколько дней», – приводит слова Делича издание «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, вчера боснийское издание сообщило, что Миралем близок к подписанию соглашения с ЦСКА. По информации источника, руководство российского клуба согласилось на годовую зарплату для Миралема в размере € 2 млн за сезон.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. За этот период он провёл за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 результативных передач.

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