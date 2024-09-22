Килиан Мбаппе повторил статистическое достижение Карима Бензема за «Реал» в XXI веке

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал вторым игроком «сливочных», забившим пенальти в трёх матчах Ла Лиги подряд в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, ранее это достижение покорялось другому французскому форварду, Кариму Бензема, в период с марта по апрель 2022 года, где он также в трёх матчах подряд забивал с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, в матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:1. После этой победы в активе «Реала» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании.

Килиан Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей.

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