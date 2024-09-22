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Килиан Мбаппе повторил статистическое достижение Карима Бензема за «Реал» в XXI веке

Килиан Мбаппе повторил статистическое достижение Карима Бензема за «Реал» в XXI веке
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал вторым игроком «сливочных», забившим пенальти в трёх матчах Ла Лиги подряд в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54'     1:1 Карвахаль – 58'     2:1 Родриго – 75'     3:1 Винисиус Жуниор – 78'     4:1 Мбаппе – 90'    

По информации источника, ранее это достижение покорялось другому французскому форварду, Кариму Бензема, в период с марта по апрель 2022 года, где он также в трёх матчах подряд забивал с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, в матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:1. После этой победы в активе «Реала» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании.

Килиан Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей.

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