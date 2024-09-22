Тибо Куртуа установил антирекорд в истории «Реала» XXI века

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа установил клубный антирекорд XXI века в Ла Лиге. Напомним, он стал автором автогола в матче с «Эспаньолом» (4:1).

Как сообщает статистическое издание Opta, Куртуа — первый вратарь мадридского клуба в нынешнем веке, который забил гол в свои ворота. Ранее такое в текущем тысячелетии не удавалось никому из стражей ворот клуба.

Напомним, «Эспаньол» вышел вперёд на 54-й минуте после автогола голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Спустя четыре минуты защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль сравнял счёт. На 75-й минуте бразилец Родриго вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте вингер Винисиус Жуниор забил третий мяч в ворота «Эспаньола». На 90-й минуте «Реал» получил право на 11-метровый удар, который реализовал Килиан Мбаппе.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы