Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа установил антирекорд в истории «Реала» XXI века

Тибо Куртуа установил антирекорд в истории «Реала» XXI века
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа установил клубный антирекорд XXI века в Ла Лиге. Напомним, он стал автором автогола в матче с «Эспаньолом» (4:1).

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54'     1:1 Карвахаль – 58'     2:1 Родриго – 75'     3:1 Винисиус Жуниор – 78'     4:1 Мбаппе – 90'    

Как сообщает статистическое издание Opta, Куртуа — первый вратарь мадридского клуба в нынешнем веке, который забил гол в свои ворота. Ранее такое в текущем тысячелетии не удавалось никому из стражей ворот клуба.

Напомним, «Эспаньол» вышел вперёд на 54-й минуте после автогола голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Спустя четыре минуты защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль сравнял счёт. На 75-й минуте бразилец Родриго вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте вингер Винисиус Жуниор забил третий мяч в ворота «Эспаньола». На 90-й минуте «Реал» получил право на 11-метровый удар, который реализовал Килиан Мбаппе.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

Материалы по теме
«Реал» выдал классный сценарий. Только вот лидер снова травмировался
«Реал» выдал классный сценарий. Только вот лидер снова травмировался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android