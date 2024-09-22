«Реал» стал автором уникального достижения века в Ла Лиге

Недавно завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эспаньол». Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:1. Один из голов мадридцев был забит с пенальти, благодаря чему они установили уникальное достижение.
«Реал» стал первым клубом XXI века, забившим пять пенальти в шести стартовых турах Ла Лиги, сообщает статистический портал Opta. Ранее такое не удавалось ни одному клубу Примеры.
Напомним, автором гола с пенальти стал Килиан Мбаппе. Также у хозяев отличились Винисиус, Родриго и Карвахаль. В свои ворота гол забил Тибо Куртуа.
После этой победы в активе «Реала» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с семью очками идёт 13-м.
«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА
- 22 сентября 2024
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