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«Реал» стал автором уникального достижения века в Ла Лиге

«Реал» стал автором уникального достижения века в Ла Лиге
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Недавно завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Эспаньол». Хозяева одержали волевую победу со счётом 4:1. Один из голов мадридцев был забит с пенальти, благодаря чему они установили уникальное достижение.

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54'     1:1 Карвахаль – 58'     2:1 Родриго – 75'     3:1 Винисиус Жуниор – 78'     4:1 Мбаппе – 90'    

«Реал» стал первым клубом XXI века, забившим пять пенальти в шести стартовых турах Ла Лиги, сообщает статистический портал Opta. Ранее такое не удавалось ни одному клубу Примеры.

Напомним, автором гола с пенальти стал Килиан Мбаппе. Также у хозяев отличились Винисиус, Родриго и Карвахаль. В свои ворота гол забил Тибо Куртуа.

После этой победы в активе «Реала» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с семью очками идёт 13-м.

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