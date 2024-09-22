Луис Энрике отреагировал на потерю очков «ПСЖ» в дебютном матче Сафонова в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ничьей в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1).

«Мы доминировали в начале игры, «Реймс» застрял на своей половине поля. Но им повезло, они забили в своей первой контратаке. Это укрепило их план игры от обороны, и у нас были шансы сравнять счёт, но мы не могли ими воспользоваться.

Зато сделали это во втором тайме, и, думаю, заслужили как минимум ничью. Могли бы победить, учитывая количество моментов, но это футбол. Также могли и проиграть.

Я очень доволен настроем и менталитетом команды. Было очевидно, что нам нужны игроки более свежего физического состояния, потому что мы будем играть каждые три дня и необходимо восстанавливаться. Матч закончился не так, как мы хотели. Здесь очень сложно было победить, и надо просто продолжать работать», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

На девятой минуте счёт открыли хозяева, в их составе отличился Кэито Накамура. На 68-й минуте за парижан забил Усман Дембеле, матч завершился вничью — 1:1.

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