В «Атланте Юнайтед» отреагировали на гол Алексея Миранчука с пенальти

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился вторым голом в составе команды в матче МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2). После матча пресс-служба американского клуба опубликовала пост с голом россиянина.

«Хладнокровный, спокойный Миранчук», — подписала пост пресс-служба «Атланты».

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

«Атланта» набрала 33 очков в 30 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» идёт четвёртым с 44 очками. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с командой «Филадельфия Юнион». «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, сыграет дома с «Нью-Йорк Сити».

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