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В «Атланте Юнайтед» отреагировали на гол Алексея Миранчука с пенальти

В «Атланте Юнайтед» отреагировали на гол Алексея Миранчука с пенальти
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился вторым голом в составе команды в матче МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2). После матча пресс-служба американского клуба опубликовала пост с голом россиянина.

США — Major League Soccer . МЛС
22 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Окончен
2 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Ванзер – 31'     1:1 Миранчук – 45+3'     1:2 Москера – 90+2'     2:2 Алвес де Паула – 90+7'    

«Хладнокровный, спокойный Миранчук», — подписала пост пресс-служба «Атланты».

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

«Атланта» набрала 33 очков в 30 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» идёт четвёртым с 44 очками. Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведёт в гостях с командой «Филадельфия Юнион». «Нью-Йорк Ред Буллз», в свою очередь, сыграет дома с «Нью-Йорк Сити».

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