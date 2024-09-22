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Забитый мяч Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» назван лучшим голом тура в МЛС

Гол российского полузащитника клуба «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» признан лучшим забитым мячом в 33-й игровой день регулярного чемпионата МЛС. Об этом сообщает пресс-служба «Атланты».

Отмечается, что гол россиянина получил 50,8% голосов болельщиков, опередив ближайшего преследователя эквадорского форварда Андерсона Хулио из «Реал Солт-Лейк» на 17,2%. 29-летний футболист забил в ворота «Далласа».

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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Миранчук схватился за голову, увидев домашнюю арену «Атланты»: