Денис Ткачук: не думал, что Семаку дадут поработать в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук рассказал, что не верил, что Сергей Семак станет главным тренером клуба.

– В «Зените» Вы успели поработать с Сергеем Семаком. Я нашёл ваши любопытные слова про него: «Тогда лично мне не было видно, что в будущем Сергей Богданович станет великим тренером, но он им и стал». Почему вам не было видно?

– Я не думал, что в «Зените» ему дадут поработать. Ему дали возможность только после того, как он вышел в Лигу Европы с «Уфой». Хотя Семака могли поставить сразу после Виллаш-Боаша или после Луческу.

– Сейчас критики Семака говорят, что с таким составом и такими ресурсами любой тренер сделает «Зенит» чемпионом. Вы согласны с такой точкой зрения?

– Это всё надо проверять. Виллаш-Боаш не занял же первое место. И Луческу не был чемпионом. Со звёздами тоже надо уметь работать и находить общий язык. Это не так-то просто», — приводит слова Ткачука «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» лидирует в РПЛ. После 10 туров у команды 23 очка. На втором месте идёт «Краснодар» (21).

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