Анчелотти высказался о травмах двух ключевых игроков «Реала» после матча с «Эспаньолом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о травмах игроков своей команды Даниэля Карвахаля и Джуда Беллингема после матча 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» обыграли «Эспаньол» со счётом 4:1.

«Карвахаль получил ушиб, но ничего серьёзного. Что касается Беллингема, у него были проблемы с плечом, однако они уже решены, и, похоже, поводов для беспокойства нет. Он выступал со специальной защитой, однако теперь уже месяц играет без неё, и я не думаю, что возникнут какие-либо трудности», — приводит слова Анчелотти Marca.

После шести туров Ла Лиги в активе «Реала» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с семью очками идёт 13-м.

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