Сергей Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» в матче с «Факелом» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды в 9-м туре Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:1).

«Непросто начинать с 0:1. В таких матчах очень важно забить первыми, и желательно быстрее. Потому что игра была очень закрыта. К сожалению, мы пропустили после пенальти и уже в дальнейшем по первому тайму очень медленно работали с мячом. Думаю, много было лишних касаний, нужно было ускорить игру.

В перерыве поменяли некоторых игроков для того, чтобы и максимально убыстрить игру, и добавить в атакующих действиях. Хорошо, что забили достаточно быстрый мяч и довели дело до победы.

Матч очень сложный, «Факел» сегодня оборонялся хорошо, очень активно, агрессивно, пока сил хватало. Чуть подустали, потом ниже сели. Но, касаемо первого тайма, у нас мало что получалось. В том числе из-за хороших действий в обороне «Факела», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

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