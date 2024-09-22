Беллингем грубо ответил арбитру после предупреждения в матче с «Эспаньолом»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем грубо отреагировал на полученное им предупреждение от главного арбитра матча с «Эспаньолом» Хосе Мунуэры Монтеро.
Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54' 1:1 Карвахаль – 58' 2:1 Родриго – 75' 3:1 Винисиус Жуниор – 78' 4:1 Мбаппе – 90'
Инцидент произошёл во втором тайме. Джуд Беллингем получил жёлтую карточку за протест против незафиксированного фола. Он вступил в перепалку с игроком соперника, затем поднялся и стал протестовать в адрес арбитра, который, не колеблясь, обернулся и показал ему жёлтую карточку. Увидев «горчичник», англичанин вскрикнул: «Что за кусок дерьма», — приводит слова Беллингема Marca.
Напомним, «Реал» выиграл матч со счётом 4:1. Беллингем не отыграл всю встречу, его заменили во втором тайме. Британец получил повреждение плеча.
Реакция английских фанатов на гол Беллингема
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