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Беллингем грубо ответил арбитру после предупреждения в матче с «Эспаньолом»

Беллингем грубо ответил арбитру после предупреждения в матче с «Эспаньолом»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем грубо отреагировал на полученное им предупреждение от главного арбитра матча с «Эспаньолом» Хосе Мунуэры Монтеро.

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54'     1:1 Карвахаль – 58'     2:1 Родриго – 75'     3:1 Винисиус Жуниор – 78'     4:1 Мбаппе – 90'    

Инцидент произошёл во втором тайме. Джуд Беллингем получил жёлтую карточку за протест против незафиксированного фола. Он вступил в перепалку с игроком соперника, затем поднялся и стал протестовать в адрес арбитра, который, не колеблясь, обернулся и показал ему жёлтую карточку. Увидев «горчичник», англичанин вскрикнул: «Что за кусок дерьма», — приводит слова Беллингема Marca.

Напомним, «Реал» выиграл матч со счётом 4:1. Беллингем не отыграл всю встречу, его заменили во втором тайме. Британец получил повреждение плеча.

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