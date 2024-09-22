Александр Соболев высказался о проигранном первом тайме «Зенита» в матче с «Факелом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о том, что не получилось у санкт-петербургской команды в первом тайме матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1).

— Что не получалось у команды в первом тайме? «Зенит» играл по схеме 4-4-2? Так можно назвать её?

— Немного иная была схема. Наверное, Кассьерра всё‑таки играл под нападающими. Что касается того, что не получалось, так это играть быстрее и вскрывать оборону «Факела».

— Что «Зенит» изменил в своей игре в перерыве?

— Просто нам сказали, что надо быстрее играть и двигать мяч, быть чуть активнее в атаке, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

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Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: