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22 сентября главные новости спорта, бокс, футбол, теннис, хоккей, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа, Матвей Сафонов, Алексей Миранчук

Пьянич близок к трансферу в ЦСКА, Миранчук снова забил в МЛС. Главное к утру
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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич близок к подписанию контракта с ЦСКА на правах свободного агента, россиянин Алексей Миранчук забил второй гол за «Атланту Юнайтед» в МЛС, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа на турнире в Лондоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Боснийский журналист раскрыл детали разговора с другом Пьянича о трансфере в ЦСКА.
  2. Гол Алексея Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.
  3. Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде.
  4. Тейлор Фриц одержал победу над Александром Зверевым в матче Кубка Лэйвера — 2024.
  5. «Дженоа» сделал заявление о серьёзной травме Руслана Малиновского.
  6. «ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом» в дебютном матче Сафонова в Лиге 1.
  7. Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Эспаньол» в матче 6-го тура Ла Лиги.
  8. Передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис Блюз» с тремя россиянами в составе.
  9. Забитый мяч Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» назван лучшим голом тура в МЛС.
  10. Энтони Джошуа назвал причины поражения в поединке с Даниэлем Дюбуа.

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