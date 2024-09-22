Пьянич близок к трансферу в ЦСКА, Миранчук снова забил в МЛС. Главное к утру
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич близок к подписанию контракта с ЦСКА на правах свободного агента, россиянин Алексей Миранчук забил второй гол за «Атланту Юнайтед» в МЛС, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа на турнире в Лондоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Боснийский журналист раскрыл детали разговора с другом Пьянича о трансфере в ЦСКА.
- Гол Алексея Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.
- Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде.
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- Забитый мяч Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» назван лучшим голом тура в МЛС.
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