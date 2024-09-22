«Соболев должен получать игровое время». Мор — о матче «Зенита» с «Факелом»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над «Факелом» со счётом 3:1.

«Игра у «Зенита» в первом тайме не получилась. «Факел» вышел на эту игру с максимальным настроем. Мало у кого были сомнения, что «Зенит» после перерыва преобразится и забьёт. Заслуженная победа. Соболев должен получать игровое время, ему нужно набирать форму», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев в матче с «Факелом» вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме Семак ответил на вопрос, почему не стал менять Соболева в перерыве игры с «Факелом»

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: