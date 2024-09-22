Расписание матчей РПЛ 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

22 сентября, воскресенье:

14:15 мск. «Химки» — «Оренбург»;

16:30 мск. «Ростов» — «Динамо» Махачкала;

16:30 мск. «Спартак» — «Динамо» Москва;

19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив».

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 18 очков после восьми встреч.

Самые титулованные футбольные клубы России: