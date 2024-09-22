Тен Хаг ответил экспертам, считающим, что у него есть конфликт с Рашфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на мнение экспертов, полагающих, что у нидерландского специалиста есть конфликт с крайним нападающим «красных дьяволов» Маркусом Рашфордом, из-за чего английский футболист не вышел в стартовом составе на матч 5-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Я уже слышал подобные домыслы экспертов. Это безумие. Вы не совсем в порядке, если выдвигаете такие предположения, не зная реальной ситуации. Это просто ротация. Я очень доволен всем, что делает Маркус», — приводит слова тен Хага ESPN.

Рашфорд появился на поле на 61-й минуте матча с «Кристал Пэлас».

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