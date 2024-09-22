Тетрадзе: у «Динамо» есть хорошая возможность прервать проклятие в матчах со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Омари Тетрадзе поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и бело-голубыми. Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

«В московском дерби шансы на победу у команд 50 на 50. «Спартак» и «Динамо» находятся в хорошей форме. «Спартак» всегда был неудобным соперником для динамовцев, но у команды есть прекрасная возможность прервать проклятие и наконец-то обыграть красно-белых», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» на данный момент набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Московское «Динамо» же идёт на четвёртой строчке с 16 очками.