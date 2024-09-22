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Гарри Кейн: отличная неделя, полная побед и голов

Гарри Кейн: отличная неделя, полная побед и голов
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на разгромную победу в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (0:5), в котором английский футболист отметился двумя голами и результативной передачей.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 23'     0:2 Мусиала – 32'     0:3 Кейн – 57'     0:4 Олисе – 60'     0:5 Гнабри – 65'    

«Блестящий выигрыш на выезде! Это была отличная неделя, полная побед и голов. Продолжаем», — написал Кейн в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее на текущей неделе мюнхенский клуб разгромил загребское «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 9:2. В этой игре Кейн оформил покер.

После четырёх матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» заработала 12 очков и на текущий момент занимает первое место.

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