Гарри Кейн: отличная неделя, полная побед и голов
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на разгромную победу в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (0:5), в котором английский футболист отметился двумя голами и результативной передачей.
Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 23' 0:2 Мусиала – 32' 0:3 Кейн – 57' 0:4 Олисе – 60' 0:5 Гнабри – 65'
«Блестящий выигрыш на выезде! Это была отличная неделя, полная побед и голов. Продолжаем», — написал Кейн в своём аккаунте в социальной сети.
Ранее на текущей неделе мюнхенский клуб разгромил загребское «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 9:2. В этой игре Кейн оформил покер.
После четырёх матчей немецкой Бундеслиги «Бавария» заработала 12 очков и на текущий момент занимает первое место.
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