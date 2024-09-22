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Энцо Мареска назвал «фантастической» игру Джексона в матче с «Вест Хэмом»

Энцо Мареска назвал «фантастической» игру Джексона в матче с «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об игре нападающего клуба Николаса Джексона в матче с «Вест Хэмом».

«Николас Джексон был хорош не только потому, что забил два гола, но и потому, что его манера работы без мяча была фантастической. Я доволен им с точки зрения цифр, но особенно доволен тем, что его работа просто фантастическая», — приводит слова Марески пресс-служба клуба.

Вчера, 21 сентября, состоялась игра между «Челси» и «Вест Хэмом» в рамках 5-го тура АПЛ (3:0), где Джексон забил два гола и сделал голевой пас полузащитнику Коулу Палмеру. Также отметился ассистом вингер Джейдон Санчо.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 4'     0:2 Джексон – 18'     0:3 Палмер – 47'    
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