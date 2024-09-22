Агент защитника «Кызыл-Жара» рассказал об интересе к его клиенту из России

Агент Виталий Леденев, представляющий белорусского защитника казахстанского «Кызыл-Жара» Евгения Берёзкина, рассказал об интересе к его клиенту со сторону российских клубов.

«Были контакты со многими российскими клубами. Велись разговоры с некоторыми командами из ФНЛ, с Премьер-Лигой чуть посложнее. Но так как Берёзкин капитан своего клуба и проводит хороший сезон, речь шла только о полноценном трансфере. До конкретики, к сожалению, не дошло», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

Игрок выступает за «Кызыл-Жар» с февраля 2023 года, перейдя из «Торпедо-БелА́З». Берёзкин в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 550 тыс.