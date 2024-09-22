Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Динамо» М: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Динамо» М: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0. Во втором круге «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Новый день в РПЛ! Матчи «Ростова», «Локомотива» и дерби «Спартак» — «Динамо»! LIVE
Live
Новый день в РПЛ! Матчи «Ростова», «Локомотива» и дерби «Спартак» — «Динамо»! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android