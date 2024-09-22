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«Спартак» — «Динамо» М: текстовая онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0. Во втором круге «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

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