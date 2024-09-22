Гвардиола: финансовые нарушения «Сити»? Соперники хотят стереть нас с лица земли

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что ряд клубов чемпионата Англии желает, чтобы «горожане» понесли суровое наказание за возможное нарушение финансовых правил лиги. Напомним, на текущей неделе началось судебное разбирательство по данному делу.

«Я всегда стремлюсь защитить свой клуб, особенно в такие дни. Похоже, все ждут не просто нашего исключения [из АПЛ], они хотят, чтобы мы были стёрты с лица земли. Хочу сказать, что у нас были намного более успешные дни, чем у наших конкурентов, именно поэтому мы так много побеждаем. Всё просто», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Материалы по теме Гвардиола выразил сочувствие Эдегору в связи с травмой футболиста

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа: