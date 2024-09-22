Александр Канищев: Соболева в «Зенит» даже не покупал бы — не его уровень

Бывший советский футболист Александр Канищев оценил выступление нападающего Александра Соболева за «Зенит» после перехода из «Спартака».

«Для Соболева играть в «Зените» — абсолютно не его уровень, не дотягивает. Это странный трансфер. Видно, что он совсем не вписывается в команду и её рисунок игры. Я бы даже его не покупал и не рассматривал как вариант усиления состава», — сообщил Александр Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.