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Александр Гришин: «Динамо» имеет проблемы с обороной, «Спартак» этим воспользуется

Александр Гришин: «Динамо» имеет проблемы с обороной, «Спартак» этим воспользуется
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Российский тренер Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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«Будет хороший матч между «Спартаком» и «Динамо», потому что обе команды играют в атаку. У «Динамо» хорошая атакующая линия и начал забивать Тюкавин, но у команды есть проблемы с обороной, чем и воспользуется «Спартак». Красно-белые отлично прессингуют, и будет интересно посмотреть, как динамовцы будут выходить из-под этого прессинга. Я жду красивого футбола и много голов — точно не будет нулевой ничьей», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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