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Видеообзор волевой победы «Зенита» над «Факелом» в 9-м туре РПЛ

Видеообзор волевой победы «Зенита» над «Факелом» в 9-м туре РПЛ
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Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Зенит».

На восьмой минуте счёт открыл нападающий «Факела» Евгений Марков, реализовав пенальти. На 52-й минуте форвард Матео Кассьерра забил ответный мяч «Зенита». На 67-й минуте нападающий Лусиано Гонду вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт в матче на 87-й минуте установил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин — 3:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

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