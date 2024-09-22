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Видеообзор волевой победы «Зенита» над «Факелом» в 9-м туре РПЛ

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Зенит».

На восьмой минуте счёт открыл нападающий «Факела» Евгений Марков, реализовав пенальти. На 52-й минуте форвард Матео Кассьерра забил ответный мяч «Зенита». На 67-й минуте нападающий Лусиано Гонду вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт в матче на 87-й минуте установил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин — 3:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.