«Барселона» рассматривает одного из трёх форвардов на замену Левандовскому — Sport.es

«Барселона» ведёт работу по поиску нового центрального нападающего на замену 36-летнему форварду Роберту Левандовскому. Руководство сине-гранатовых желает, чтобы новый футболист закрыл эту позицию на долгие годы. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, на текущий момент каталонский клуб особенно пристально присматривается к трём форвардам: нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, футболисту «Спортинга» Виктору Дьёкерешу и игроку «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко.
Подчёркивается, что вариант с подписанием Дьёкереша или Шешко является более реалистичным, чем с Холандом, ввиду нестабильного финансового положения клуба.
Самый дорогой трансфер в истории футбола: