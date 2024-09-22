«Барселона» рассматривает одного из трёх форвардов на замену Левандовскому — Sport.es

«Барселона» ведёт работу по поиску нового центрального нападающего на замену 36-летнему форварду Роберту Левандовскому. Руководство сине-гранатовых желает, чтобы новый футболист закрыл эту позицию на долгие годы. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент каталонский клуб особенно пристально присматривается к трём форвардам: нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, футболисту «Спортинга» Виктору Дьёкерешу и игроку «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко.

Подчёркивается, что вариант с подписанием Дьёкереша или Шешко является более реалистичным, чем с Холандом, ввиду нестабильного финансового положения клуба.

Материалы по теме Напряжённые взаимоотношения Левандовского и Ямаля улучшились при Флике — Sport.es

Самый дорогой трансфер в истории футбола: