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Анчелотти: Модрич всегда идеален. Для меня он — гарантия

Анчелотти: Модрич всегда идеален. Для меня он — гарантия
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Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти отметил стабильную игру центрального полузащитника Луки Модрича.

«Лука Модрич всегда играет на максимальном уровне, для меня он — гарантия. Каждый игрок становится лучше, когда играет много минут. Лука всегда идеален, и когда выходит в стартовом составе, и когда выходит на замену», — приводит слова Анчелотти в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Модрич — третий в списке самых возрастных авторов голевой передачи в истории ЛЧ. Полузащитник «Реала» вышел на замену на 70-й минуте в матче со «Штутгартом» (3:1) и на 83-й минуте отдал голевую передачу защитнику Антонио Рюдигеру.

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