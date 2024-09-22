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«Мы должны показать жажду успеха». Гарри Кейн — о предстоящем матче «Баварии» с «Байером»

«Мы должны показать жажду успеха». Гарри Кейн — о предстоящем матче «Баварии» с «Байером»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после матча 4-го тура Бундеслиги с «Вердером» (5:0) поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Байером», которая пройдёт в субботу, 28 сентября (19:30 мск).

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 23'     0:2 Мусиала – 32'     0:3 Кейн – 57'     0:4 Олисе – 60'     0:5 Гнабри – 65'    

«Мы — мюнхенская «Бавария». Против «Байера» игра определённо будет другой. В прошлом сезоне они показали, насколько они сильны. Это будет тяжёлая игра. Мы должны продемонстрировать тот же настрой и ту же жажду успеха, которые мы демонстрировали сегодня и в наших предыдущих матчах. Мы играем дома, сейчас октябрь, и это будет отличная игра», — приводит слова Кейна пресс-служба клуба.

Леверкузенский «Байер» является действующим чемпионом Германии. В прошлом сезоне команды сыграли вничью со счётом 2:2 в первом круге, а во втором круге «Байер» разгромил соперника со счётом 3:0.

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