«Мы должны показать жажду успеха». Гарри Кейн — о предстоящем матче «Баварии» с «Байером»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после матча 4-го тура Бундеслиги с «Вердером» (5:0) поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Байером», которая пройдёт в субботу, 28 сентября (19:30 мск).

«Мы — мюнхенская «Бавария». Против «Байера» игра определённо будет другой. В прошлом сезоне они показали, насколько они сильны. Это будет тяжёлая игра. Мы должны продемонстрировать тот же настрой и ту же жажду успеха, которые мы демонстрировали сегодня и в наших предыдущих матчах. Мы играем дома, сейчас октябрь, и это будет отличная игра», — приводит слова Кейна пресс-служба клуба.

Леверкузенский «Байер» является действующим чемпионом Германии. В прошлом сезоне команды сыграли вничью со счётом 2:2 в первом круге, а во втором круге «Байер» разгромил соперника со счётом 3:0.