«Мы должны показать жажду успеха». Гарри Кейн — о предстоящем матче «Баварии» с «Байером»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после матча 4-го тура Бундеслиги с «Вердером» (5:0) поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Байером», которая пройдёт в субботу, 28 сентября (19:30 мск).
«Мы — мюнхенская «Бавария». Против «Байера» игра определённо будет другой. В прошлом сезоне они показали, насколько они сильны. Это будет тяжёлая игра. Мы должны продемонстрировать тот же настрой и ту же жажду успеха, которые мы демонстрировали сегодня и в наших предыдущих матчах. Мы играем дома, сейчас октябрь, и это будет отличная игра», — приводит слова Кейна пресс-служба клуба.
Леверкузенский «Байер» является действующим чемпионом Германии. В прошлом сезоне команды сыграли вничью со счётом 2:2 в первом круге, а во втором круге «Байер» разгромил соперника со счётом 3:0.
- 22 сентября 2024
-
10:38
-
10:26
-
10:24
-
10:24
-
10:20
-
10:17
-
10:16
-
10:13
-
10:07
-
10:05
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:40
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:39
-
08:26
-
08:03
-
07:57
-
07:47
-
07:28
-
07:26
-
07:09
-
07:06
-
06:54
-
06:52