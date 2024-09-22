Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: «Динамо» в последних матчах вымучивало победы, а «Спартак» побеждал уверенно

Гранат: «Динамо» в последних матчах вымучивало победы, а «Спартак» побеждал уверенно
Комментарии

Бывший центральный защитник московских «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением об очном матче этих команд, который состоится в 9-м туре чемпионата России сегодня, 22 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче между «Спартаком» и «Динамо» не вижу явного фаворита, потому что это дерби, где игра идёт по-другому. Но «Динамо» в последних матчах вымучивало победы, а «Спартак» побеждал довольно уверенно. В игре команды видна рука Станковича, который нашёл баланс. Не думаю, что последние неудачи «Динамо» в матчах со «Спартаком» связаны с психологией. Тут больше зависело от стремления и желания динамовцев», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Судьбоносный матч «Спартака» с «Динамо» дома. Лишились ЛЧ, Промеса и Карреры
Судьбоносный матч «Спартака» с «Динамо» дома. Лишились ЛЧ, Промеса и Карреры

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android