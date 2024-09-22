Гранат: «Динамо» в последних матчах вымучивало победы, а «Спартак» побеждал уверенно

Бывший центральный защитник московских «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением об очном матче этих команд, который состоится в 9-м туре чемпионата России сегодня, 22 сентября.

«В матче между «Спартаком» и «Динамо» не вижу явного фаворита, потому что это дерби, где игра идёт по-другому. Но «Динамо» в последних матчах вымучивало победы, а «Спартак» побеждал довольно уверенно. В игре команды видна рука Станковича, который нашёл баланс. Не думаю, что последние неудачи «Динамо» в матчах со «Спартаком» связаны с психологией. Тут больше зависело от стремления и желания динамовцев», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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