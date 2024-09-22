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Тренер «Челси» Мареска прокомментировал разгромную победу над «Вест Хэмом»

Тренер «Челси» Мареска прокомментировал разгромную победу над «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 4'     0:2 Джексон – 18'     0:3 Палмер – 47'    

«Результаты и очки всегда важны в нашем бизнесе, но главное для меня в данный момент — видеть, как мы прогрессируем как команда. Мы улучшаем многие вещи, даже если бы сегодня мы могли лучше атаковать, мы могли бы лучше защищаться, и, особенно, мы могли бы намного лучше управлять игрой. Иногда нам нужно делать больше передач и удерживать мяч, а мы спешим и хотим немедленно атаковать. Но в целом, я думаю, мы заслужили победу», — приводит слова Марески пресс-служба клуба.

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