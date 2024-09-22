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Игроки «Баварии» недовольны Компани, несмотря на успешный старт сезона — Goal

Игроки «Баварии» недовольны Компани, несмотря на успешный старт сезона — Goal
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Футболисты мюнхенской «Баварии» недовольны некоторыми действиями главного тренера команды Венсана Компани, несмотря на успешный старт текущего сезона. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, игрокам не нравится, что Компани может объявить стартовый состав на предстоящий матч за день до начала встречи, направив сообщение игрокам по телефону. Также футболисты не всегда понимают подход Компани к ротации состава, например, почему тот или иной матч опытные члены команды начинают на скамейке запасных.

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Немецкий клуб под руководством нового главного тренера ещё ни разу не проиграл в текущем сезоне.

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