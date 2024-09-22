Палмер: все знают, что Николас Джексон — первоклассный футболист

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер высоко оценил футбольные качества нападающего «синих» Николаса Джексона после матча 5-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:3), в котором он оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Все знают, что Николас Джексон — первоклассный футболист. Ему нужно продолжать идти вперёд. Болельщики и футболисты «Челси» очень ценят его. Мы все знаем, на что он способен», — приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне сенегальский футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона: